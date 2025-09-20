自分が住む家の畳に火をつけ家の柱などを焼いたとして山口警察署は20日、山口市徳地に住む45歳の会社員の男を現住建造物等放火の疑いで逮捕しました。山口署によりますと、男は自分が住む山口市徳地小古祖の家の畳に、19日午前2時半ごろ、ライターで火をつけ、住宅の柱などを焼いた疑いがもたれています。火はおよそ10分後に消し止められていますが、同居する67歳の義理の父親が軽いけがをしています。警察の調べに対し男は