■東京2025世界陸上競技選手権大会（20日、国立競技場発着）【一覧】9月13日開幕『東京2025世界陸上』日程＆出場選手女子20?競歩が行われて、藤井菜々子（26、エディオン）が銅メダル獲得。日本新記録の1時間26分18秒で世界陸上、オリンピックを通じて日本競歩女子史上初となるメダルとなった。優勝はＭ.ペレス（29、スペイン）が35?に次いで金メダル、世界陸上初となる2大会連続二冠となった。6大会連続の世界陸上となった岡田久