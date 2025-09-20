メガハウスは、『チェンソーマン レゼ篇』より「るかっぷ 劇場版『チェンソーマン レゼ篇』 デンジ 私服Ver.＆レゼ セット【限定座布団付き】」(9,350円)を発売する。バンダイナムコグループ公式通販サイト「プレミアムバンダイ」にて現在予約を受け付けており、2026年5月発送予定。2026年5月発送予定「るかっぷ 劇場版『チェンソーマン レゼ篇』 デンジ 私服Ver.＆レゼ セット【限定座布団付き】」(9,350円)るかっぷシリーズに、