◆世界陸上第８日（２０日、国立競技場）女子２０キロ競歩で、世界陸上４回目の出場の藤井菜々子（エディオン）が１時間２６分１８秒の日本新記録で銅メダルを獲得した。自身が今年２月にマークした従来の日本記録（１時間２６分３３秒を１５秒更新。猛追してきた４位のトレス（エクアドル）をぎりぎりで抑え、同タイムの接戦を制した。藤井は、エディオンの元監督で８月２２日に急逝した川越学さん（享年６３）を思い、左胸に