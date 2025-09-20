◆米大リーグレッズ―カブス（１９日、米オハイオ州シンシナティ＝グレートアメリカンボールパーク）カブスの今永昇太投手が１９日（日本時間２０日）、敵地のレッズ戦に先発した。鈴木誠也外野手は「３番・右翼」でスタメン出場した。今永は初回２死からアンドゥハーに左越え先制１０号を打たれた。味方が１点ずつ返し、２―１で迎えた３回には１死からマクレーンに左越え同点１５号を打たれ、２―２とされた。４回にはさら