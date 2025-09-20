◆米女子プロゴルフツアーアーカンソー選手権第１日（１９日、米アーカンソー州ピナクルＣＣ＝６４３８ヤード、パー７１）第１ラウンドが行われ、勝みなみ（明治安田）が８バーディー、ボギーなしの８アンダー６３をマークし、サラ・シュメルツェル（米国）と並んで首位発進した。ホールアウト後に中継局ＷＯＷＯＷのインタビューに応じ「序盤から連続バーディーが来て、そこから惜しいバーディーパットがありながらも、い