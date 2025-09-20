今シーズンの優勝者とメルセデスランクや賞金ランクの上位者しか出場できない最終戦を除けば、今年の女子ツアーも今大会を含めてあと10試合。米女子ツアー挑戦を視野に入れる選手には残されている時間は少ない。【ツアー漫遊記】私のスケジュールを大公開…やっぱりゴルフが好きでなければ続けられません10月7日時点で世界ランク75位以内なら同ツアーの最終予選会（12月）を受けられる。ということは、「締め切り」まであと3試