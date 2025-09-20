今大会最多の5万8643人の観衆を飲み込んだ国立競技場に待っていたのは、まさかの結末だった。女子やり投げの予選が行われた19日、大会連覇を目指したパリ五輪金メダリストの北口榛花（27）が予選敗退。「走りと技術が噛み合わなかった。春先からケガが続き、いろいろ悩んで精神的にも苦しい部分があったけど、その度に世界陸上があるからと練習に戻れた。皆さんに感謝したい」と涙をこぼした。【もっと読む】15年前に“茶髪&