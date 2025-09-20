【経済ニュースの核心】渡邊渚“逆ギレ”から見え隠れするフジ退社1年後の正念場…現状では「一発屋」と同じ末路も東映アニメーションは10日、フジ・メディア・ホールディングス（HD）が保有する同社株約5％が海外市場で売り出されると発表した。フジHD傘下のフジテレビは、「ドラゴンボール」や「ワンピース」など東映アニメ制作の作品を多数放映している。株式売却によってフジの保有比率は8％強から3％強へと減少するが、取引