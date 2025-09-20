釜山（プサン）沖で船長・船員ら8人が乗った漁船が沈没し、1人が死亡、1人が行方不明となった。蔚山（ウルサン）海洋警察署によると、19日午前11時52分ごろ、釜山松亭（ソンジョン）港の東側約61．6キロ沖で釜山影島（ヨンド）船籍の79トン級底引き網漁船A号から遭難信号があった。この漁船は前日の18日午後11時4分ごろ、韓国人3人、インドネシア人5人を乗せて出港し、操業中に沈没したことが把握された。韓国人3人、インドネシア