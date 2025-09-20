9月13日に放送されたABEMA「給与明細」では、SNS総フォロワー数150万超、天然Hカップを武器に動画を上げ続けている「るるたん」に密着。そんな彼女が男性向けプライベートサービス店で働き始めた“驚きの理由”を語った。【映像】「めっちゃ舐めてるし！」るるたんの“男性向け”ビデオを鑑賞する様子（実際の映像）るるたんは、自身について「元々病み属性で…中学校の頃に性的暴行、不同意性行為みたいなことがあって、そこ