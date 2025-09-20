【ワシントン共同】トランプ米大統領は19日、米軍が麻薬を運搬していた船を公海上で攻撃し「麻薬テロリスト3人を殺害した」と交流サイト（SNS）に投稿した。中南米やカリブ海を担当する米南方軍の管轄区域内だとしている。