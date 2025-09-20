自民党総裁選への出馬を表明した高市早苗・前経済安全保障相（６４）は積極財政で経済成長を目指す姿勢を鮮明にした。一部の野党が主張する「給付付き税額控除」や「年収の壁」の引き上げを打ち出し、野党に秋波を送った。従来の保守色は抑え、支持拡大を図る戦略で三度目の正直を狙う。（三沢大樹）「国力を強くしていきたい。大事なのは強い経済だ。どこまでも経済成長を求めていく」高市氏は１９日の記者会見でこう述べ、