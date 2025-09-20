「陸上・世界選手権・女子２０キロ競歩」（２０日、国立競技場）日本記録保持者の藤井菜々子（２６）＝エディオン＝が銅メダルを獲得。競歩女子でのメダルは、五輪、世界選手権を通じて日本勢初の快挙となった。１時間２６分１８秒で、日本新記録を更新。最後は猛追してきた４位のトーレス（エクアドル）と同タイムながら、僅差で逃げ切った。藤井は日本記録の更新に、「全然気づかなかったが、まさかこの大会でベストが出