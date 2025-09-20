’25年8月、北海道・羅臼岳で登山者が熊に襲われ死亡した事件は全国を震撼させた。これから行楽シーズンを迎えるだけに、誰もが危険な野生動物と遭遇する可能性はある。九死に一生を得た人々から、緊迫の体験談を聞いた。◆うり坊の背後に母猪出現！2年前に長野県に移住した友人を訪ね、諏訪湖の近くの山間を訪れていた本田由美子さん。10月、紅葉に彩られた山々は、空気は澄み、夜空に星が輝いていた。夕食後、友人が家事を