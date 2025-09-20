ジェットスター・ジャパンは、東京/成田〜旭川線を期間増便する。12月26日から2026年1月6日まで1日1往復を増便し、1日2往復体制で運航する。機材はエアバスA320型機を使用する。同路線は、2023年12月に開設。北海道には札幌/千歳に次いで2都市目の就航となっていた。■ダイヤGK805東京/成田（16：45）〜旭川（18：40）／12月26日〜2026年1月6日GK804旭川（19：20）〜東京/成田（21：10）／12月26日〜2026年1月6日