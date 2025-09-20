大河ドラマ「べらぼう〜蔦重栄華乃夢噺〜」（NHK）で桐谷健太が演じる大田南畝は、突然、作家活動を止めてしまう。歴史研究者の濱田浩一郎さんは「南畝は吉原の遊女を落籍し8年間妻と同居させるなどの破天荒な面もあったが、本質は幕臣で、中年になってから出世した」という――。写真＝WireImage／ゲッティ／共同通信イメージズauのイベントに登場した桐谷健太（「べらぼう」の大田南畝役）、2020年9月25日 - 写真＝WireImage／ゲ