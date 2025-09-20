19日午後４時30分ごろ、山形市蔵王温泉の蔵王ロープウェイ温泉駅から東方約430メートル先の林道で、1人でトレッキングをしていた埼玉県川越市の無職の男性(72)が下山中に疲労で動けなくなり、110番通報して救助を求めました。これを受けて山形市消防本部の救助隊が午後5時40分ごろに男性を発見、救助しました。男性は医療機関に搬送されたということです。