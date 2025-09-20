三井不動産は2026年2月1日、「三井ガーデンホテル札幌」をリニューアルオープンする。リニューアルした客室「スーペリアツイン」(イメージ)今回のリニューアルでは、"WELLNESS HARMONY"をコンセプトに、北海道や札幌らしさを感じられるデザインやアートを客室や館内の随所に取り入れる。リニューアルした客室「エグゼクティブツイン」(イメージ)さらに、ツインルーム・トリプルルームを増設するほか、フォースルームを新設。3人〜4