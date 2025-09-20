中年の未婚や実家暮らしが増えている。ファイナンシャルプランナーの三原由紀さんは「中年の未婚や実家暮らしで親が生計維持の中心者となっているのが5割以上。仮にきょうだいのどちらかが未婚で無職の場合、親が亡くなった際にはもう一人のきょうだい、さらにはその子どもが面倒を見なければならない可能性がある」という――。■増加する中年の未婚者と実家暮らし近年、中高年期に差し掛かっても独身で実家に暮らし続ける人は珍