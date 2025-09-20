ドジャースのデーブ・ロバーツ監督（53）が19日（日本時間20日）、本拠でのジャイアンツ戦前に取材対応。精彩を欠く救援陣について言及し、復活を切望した。指揮官は前日のジャイアンツ戦を含め直近2試合で続けて失点中の右腕コペックについて「彼をIL（負傷者リスト）に入れることにした」と説明。「内容が安定していないし、本人は“投げられる”と言っているが、本来の基準には達していない。膝の手術以降ずっと体の問題が