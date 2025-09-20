陸上の世界選手権東京大会は20日、国立競技場などで行われ、女子20キロ競歩で藤井菜々子（エディオン）が1時間26分18秒の日本記録で銅メダルを獲得した。競歩の女子で日本勢がメダルを獲得するのは五輪、世界選手権を通じて初めて。