ＪＲＡは９月２０日、この日の阪神競馬で７鞍に騎乗予定だった高杉吏麒騎手（１９）＝栗東・藤岡健一厩舎＝が、負傷のため、乗り替わることを発表した。騎乗変更は以下の通り。＜阪神＞１Ｒ（１０）ロードベルファスト吉村誠之助（５４キロ）２Ｒ（７）シンゼンイセ松山弘平（５５キロ）６Ｒ（１１）ナムラブーニン鮫島克駿（５８キロ）７Ｒ（１３）リアルフォルゴーレ和田竜二（５６キロ）８Ｒ（３）アルスマ