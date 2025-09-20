戦前、戦中から戦後へ、朝ドラ『あんぱん』（NHK総合）の物語がクライマックスに向かっている。後半部で気になる関係性がある。主人公・柳井のぶ（今田美桜）の妹・朝田蘭子（河合優実）と、八木信之介（妻夫木聡）との恋仲である。ネット上では八木信之介役のモデルの一人がサンリオ創業者と考えられているが、蘭子との恋仲はどうも史実ではないらしい。でも夢がある創作だ。男性俳優の演技を独自視点で分析する“イケメン