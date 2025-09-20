世界陸上に、“織田裕二”が帰ってきたーー!!のですが――。◆「盛り上がらない」違和感の正体34年ぶりに東京で開催されている世界陸上。1997年大会から2022年大会までキャスターを務め、「地球に生まれてよかったー」や「何やってんだよタメ」など数々の名言を残してきた織田裕二さんがスペシャルアンバサダーとして復活しました。ところが、これで盛り上がりも最高潮かと思いきや、どうもうまく噛み合っていないのです。相変わら