抹茶と言えば、和の代表食材ですよね。世界でも注目されていますが、正直「スーパーフードを超えた」と言えるほど、腸活やダイエット効果がたくさんある食材なのです！（まさにハイパーフード！）そこで今回は、腸内環境だけではなくダイエットにも良い効果が期待できる、抹茶のすごい力と、簡単すぎるおすすめの食べ方をご紹介します。研究報告を基に効果もお伝えするので、ぜひ一度お試しくださいね！◆抹茶に秘められた驚きの3