今季最後のマツダスタジアムでも仲の良さは健在だった。Ｘなどでファンの間でも注目されているのが、阪神の近本と広島のマスコット・スラィリー。１７日、１８日の広島戦でもスラィリーが近本に絡みに行き、２人で楽しそうに話す光景が見られた。近本に聞くと、仲良くなったきっかけは４年前のオールスター。「自分のファンってことを言ってきてくれて」。ライバルチームのマスコットでありながら、近本ファンだったスラィリー