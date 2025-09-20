「陸上・世界選手権・女子２０キロ競歩」（２０日、国立競技場）日本記録保持者の藤井菜々子（２６）＝エディオン＝は、左胸に喪章をつけて臨み銅メダル。女子２０キロ競歩でのメダルは、日本勢初の快挙となった。１時間２６分１８秒で、日本新記録を更新。最後は猛追してきた４位のトーレス（エクアドル）と同タイムながら、僅差で逃げ切った。序盤から先頭集団で勝負。１０キロ地点を４３分３７秒で通過。１５キロ地点は