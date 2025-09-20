JR九州によると、20日午前8時すぎ、福北ゆたか線篠栗駅の踏切内で列車が車と衝突した。この影響で桂川―篠栗間で一時運転を見合わせたが、午前10時35分に運転を再開した。一部区間で遅れが出ている。▶JR九州運行情報