JR九州によると、20日午前8時2分ごろ、福北ゆたか線篠栗駅の踏切内で下り普通列車（直方駅午前7時16分発博多行き）が自動車と衝突した。この影響で同8時16分現在、同線直方〜篠栗で運転を見合わせている。同8時36分現在、警察が到着し、現場検証を行っている。運転再開見込みは同10時ごろ。同9時40分現在、再開は同10時半ごろの見込み。変更となる恐れがある。車の撤去が終了し、同10時35分に運転を再開した。▶JR九州・運