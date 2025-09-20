福岡管区気象台は20日午前4時、防災コメントを発表した。＜防災事項＞「落雷と突風に関する福岡県気象情報」（下記）を発表しています。20日は、前線が朝鮮半島南岸から九州北部付近へ南下するため、前線に向かって暖かく湿った空気が流入し、大気の状態が非常に不安定となる。このため、20日昼前から夕方にかけて、雷を伴った激しい雨が降る所がある見込み。雨雲が予想以上に発達した場合や同じ所に停滞した場合、大雨警報（土