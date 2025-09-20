＜ウォルマートNWアーカンソー選手権初日◇19日◇ピナクルCC（アーカンソー州）◇6438ヤード・パー71＞米国女子ツアーは年間2試合の3日間大会。第1ラウンドが終了し、勝みなみがボギーなしの8バーディ「63」をたたき出し、サラ・シュメルツェル（米国）と並んで首位発進を決めた。《写真》渋野と西郷の打点の位置はこんなに違った！2018年、21年と大会2勝の畑岡奈紗は7アンダー・3位タイ、西郷真央は6アンダー・9位タイと好位置