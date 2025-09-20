＜ANAオープン3日目◇20日◇札幌ゴルフ倶楽部 輪厚コース（北海道）◇7066ヤード・パー72＞国内男子ツアーは第3ラウンドが進行している。【写真】ファイターズガールのキツネポーズいただきました首位と3打差のトータル8アンダー・3位タイから3日目をスタートさせる石川遼は、午前8時40分にティオフ。1番ホールをパーとして、コースへ飛び出していった。同組の米澤蓮、河本力もそれぞれパー発進となった。2日目を終えた時点では