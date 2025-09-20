日本ゴルフツアー機構が公式インスタグラムを更新。北海道で開催中の「ANAオープン」の練習グリーンで、6人のプロが横1列に並び、同時に打って全員のカップインを狙う「パターチャレンジ」に挑戦する様子を動画で投稿した。【動画】選手会会長の谷原秀人の提案に見せる若手選手の反応が面白い【日本ゴルフツアー機構の公式Instagramより】参加したのは谷原秀人、阿久津未来也、岩崎亜久竜、生源寺龍憲、清水大成、?川泰果の6人。パ