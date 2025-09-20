＜ウォルマートNWアーカンソー選手権初日◇19日◇ピナクルCC（アーカンソー州）◇6438ヤード・パー71＞米国女子ツアーは3日間大会の第1ラウンドが進行中。日本勢は13人が出場している。渋野日向子が5バーディ・1ボギーの「67」で回り、4アンダー・34位タイでホールアウトした。《写真》渋野と西郷の打点の位置はこんなに違った！過去3年連続で予選落ちを喫している大会。1番をバーディ発進とすると、5番でボギーとしたが、7番か