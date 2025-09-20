＜住友生命Vitalityレディス 東海クラシック初日◇19日◇新南愛知カントリークラブ 美浜コース（愛知県）◇6600ヤード・パー72＞意外なことに3人一緒に回るのは、プロ12年目で初めてだった。同じ1995年度生まれで、プロテストも高校を卒業した2014年にそろって一発合格。ジュニア時代は日本ゴルフ協会（JGA）のナショナルチームのメンバーとしても活躍し、良き仲間、良きライバルだった堀琴音、永峰咲希、柏原明日架の3人の同組