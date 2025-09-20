プロ通算12年目のDeNA・森唯斗投手（33）が今季限りで現役を引退する意向を固めた。近日中に発表される。右腕は、13年ドラフト2位で社会人野球の三菱自動車倉敷オーシャンズからソフトバンクに入団。1年目から中継ぎとして58試合に登板するなど、7年連続50試合以上マウンドに立った。18年には37セーブをマークし最多セーブのタイトルも獲得。そこから3年連続30セーブ以上の成績を残し、ソフトバンクでは4度のリーグ優勝、6度