【ニューヨーク＝小林泰裕】米紙ウォール・ストリート・ジャーナル（ＷＳＪ）は１９日、トランプ米政権が、日本製鉄傘下の米鉄鋼大手ＵＳスチールに対して「黄金株」の権限を行使したと報じた。ＵＳスチールが中西部イリノイ州の製鉄所で計画していた稼働停止を撤回させ、同社や日鉄の経営に直接介入した格好となる。報道などによれば、ＵＳスチールは今月５日、イリノイ州の製鉄所での鉄鋼製品の生産を１１月で停止する方針を