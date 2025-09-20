＜大相撲九月場所＞◇六日目◇19日◇東京・両国国技館【映像】「ほっそり美脚」の巨漢力士土俵下に座る巨漢力士がゆっくりと立ち上がって土俵に上がる際、その“ほっそり”すぎる美脚とのギャップにファン騒然。「私より脚細いかも」「細すぎない？」など驚きの声が広がった。序ノ口十五枚目・京の里（伊勢ノ海）が序ノ口十二枚目・森麗（大嶽）を寄り切って今場所初白星を挙げた一番でのこと。対戦相手の森麗は、一部ファン