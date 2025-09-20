アメリカのウォールストリート・ジャーナルは、トランプ政権が黄金株を使ってUSスチールの工場の操業停止を阻止したと報じました。ウォールストリート・ジャーナルは19日、トランプ政権がUSスチールの黄金株を使い、イリノイ州にある鋼板工場の操業停止を阻止したと報じました。ラトニック商務長官が電話でUSスチールのCEOに対して、トランプ大統領が工場の操業について黄金株を使用することを伝えたということです。一方で、USス