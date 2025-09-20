参政党の初鹿野裕樹議員が当選前に掲げていた「歳費自主返納」の宣言を撤回したことが女性自身の記事によって明らかになった。記事は「歳費返納の意向は一度取り下げたい」という本人の文書回答を掲載した。選挙前からSNSや演説で「歳費を返納する」と繰り返し発信していたため、それを見聞きした有権者はその訴えに期待したことだろう。当選後に一転して撤回したという事実が報じられ、SNSでは「公約違反」「裏切り」との批判が