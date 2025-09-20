女子ゴルフの吉田優利選手（25）が2025年9月8日、自身のインスタグラムを更新。オフの日ショットを披露した。「My week off」吉田選手は、「My week off」というコメントを添えて、ピンクの私服姿などプライベートショットを14枚と動画を1本投稿。インスタグラムに投稿された写真のうち1枚目では、ピンクのタンクトップとスカートをあわせ、足元はスニーカーというコーディネートで、トレーニング途中のものなのだろうか。自然をバ