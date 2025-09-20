USスチールのロゴ（ゲッティ＝共同）【ワシントン共同】米紙ウォールストリート・ジャーナル電子版は19日、トランプ米政権が日本製鉄傘下の米鉄鋼大手USスチールの工場停止計画を「黄金株」の権限により阻止したと報じた。日鉄はUSスチールを6月に買収した際、経営の一部に拒否権を行使できる黄金株を米政府に付与すると決めていた。同紙によると、USスチールは中西部イリノイ州にある工場の操業を11月に停止すると従業員に通