JR東日本山形支店によりますと、19日午後9時50分ごろ、真室川町のJR奥羽本線・真室川駅～釜淵駅間で、新庄発午後9時28分発横堀行きの普通列車がイノシシと衝突し、停車しました。列車は釜淵駅まで走行し、点検を行った結果、異常がないことから午後10時22分に運転を再開しました。列車の乗客２人乗務員にケガはありませんでした。