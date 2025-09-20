東海テレビ・フジテレビ系ドラマ『介護スナックベルサイユ』(10月11日スタート 毎週土曜23:40 〜24:35)に出演する森日菜美のコメントが公開された。森日菜美○昼は老人ホームでヘルパーとして働く新米ホステス森日菜美が演じるのは、昼は老人ホームでヘルパーとして働く新米ホステス・内海リラ役。人ホームでヘルパーの仕事をしていることからベルサイユで働いているが、個性豊かな客への対応にとまどうことも。○森日菜美コメント