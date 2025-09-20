東海テレビ・フジテレビ系ドラマ『介護スナックベルサイユ』(10月11日スタート 毎週土曜23:40 〜24:35)に出演する高山広のコメントが公開された。高山広○ベルサイユのバーテンダー兼料理人高山広が演じるのは、ベルサイユのバーテンダー兼料理人・石井英次役。管理栄養士の資格も持ち、客に「思い出の料理」を提供する。京都の料亭から街中華まで多彩な店で働いた経験を持ち、かなりの料理の腕前。○高山広コメント本当の意味での