Image:Amazon.co.jp こちらは「かいサポ（お買いものサポーターチーム）」が編集・執筆した記事です。microSDを購入する際、転送速度は重要ですよね？そこでポイントになるのが、SSDなどで使われている次世代の高速メモリーカード規格「microSD Express」のものを選ぶことです。国産メーカーであるNextorage（ネクストレージ）の「microSD ExpressメモリーカードGシリーズEX NM3A1TB（1TB）