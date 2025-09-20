古今東西の映画を知り尽くす三賢人が選んだ″厳選の15作″を一挙紹介もう９月に入ったのに、相も変わらず気温30℃超えが連発される今日この頃。気が滅入るような残暑を乗り越えるためには、腹の底から笑える映画を観るしかない！そこで今回は、映画監督・映画評論家として活躍する樋口尚文氏、映画評論家の石飛徳樹（いしとびのりき）氏、映画大好き芸人のあんこ氏の三賢人を迎え、「最も笑える日本映画」をテーマに語り合ってもら