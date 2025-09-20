陸上の世界選手権東京大会は２０日、女子２０キロ競歩が東京・国立競技場周辺の周回コースで行われ、４大会連続４度目の出場となる藤井菜々子（エディオン）が１時間２６分１８秒の日本新記録で銅メダルを獲得した。世界選手権の女子競歩で日本勢がメダルを獲得するのは初めて。金メダルは１時間２５分５４秒のマリア・ペレス（スペイン）だった。（記録は速報値）今大会で日本勢がメダルを獲得するのは、大会初日の男子３５キ