エストニアのツァフクナ外相は今回の領空侵犯について、「前例のない大胆さだ」と述べた。写真は５月撮影/Ozan Kose/AFP/Getty Images（ＣＮＮ）ロシアの戦闘機３機がエストニアの領空を侵犯したことを受け、北大西洋条約機構（ＮＡＴＯ）は１９日、インターセプト（要撃）に当たった。エストニア外務省とＮＡＴＯ報道官が明らかにした。エストニア外務省によると、ロシアのミグ３１戦闘機３機がフィンランド湾上空でエストニア領